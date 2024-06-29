Возможна ли индексация до конца 2024 года
Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что до конца 2024 года еще одна индексация пенсионных выплат – не предусмотрена. Таким образом, украинцы могут рассчитывать только на индивидуальные перерасчеты.
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Сейчас только одно повышение в текущем году по индексации. В то же время есть еще индивидуальные перерасчеты. Например, будет разовая выплата военным ветеранам к пенсии в День Независимости,
– сказал Сергей Коробкин.
Дело в том, что индексация обычно проводится только раз в год. В 2024 году ее провели в марте для более 10 миллионов пенсионеров. Повышенную пенсию получили:
- пенсионеры, которые получают пенсию на общих основаниях;
- пенсионеры силовых ведомств;
- лица, которые получают пенсию по инвалидности;
- бывшие ученые;
- госслужащие;
- работники органов местного самоуправления.
Какие единовременные выплаты предусмотрены в 2024 году
В соответствии с Постановлением Кабмина, до 24 августа 2024 года ветеранам войны будет выплачена разовая денежная помощь:
- Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., признанных лицами с инвалидностью: I группы – 3 100 гривен, II группы – 2 900 гривен и III группы – 2 700 гривен;
- По 1 000 гривен – участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., также детям, которые родились в указанных местах;
- По 3 100 гривен – лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной;
- По 650 гривен – членам семей погибших ветеранов войны, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;
- По 450 гривен – участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.