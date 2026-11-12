Росія може залишитися за бортом: Туреччина домовляється про нову АЕС

Туреччина прагне розвивати власну атомну енергетику та шукає партнерів для нових масштабних проєктів. Однак Росія, яка займається будівництвом першої турецької АЕС, може не отримати контрактів.

Чому Анкара розвертається у бік Заходу

Державна турецька компанія TUNAS вже підписала угоду з канадською AtkinsRéalis про проведення техніко-економічного дослідження можливого ядерного проєкту. Документ також передбачає попереднє інженерне проєктування, повідомляє Reuters.

Президент підрозділу ядерної енергетики AtkinsRéalis Джо Сент-Джуліан розповів, що наразі сторони обговорюють будівництво станції із шістьма енергоблоками загальною потужністю 4,5 гігавата.

Дослідження планують завершити до кінця 2027 року.

Інженерне проєктування проведуть до 2028-го.

Після цього Туреччина зможе перейти до остаточного інвестиційного рішення.

За словами Сент-Джуліана, компанії вже погодили дорожню карту фінансування майбутнього проєкту.

Чому Туреччина шукає альтернативу "Росатому"

Угода з канадською компанією фактично означає відмову Туреччини від подальшої монополії Росії у секторі атомної енергетики.

Бажання Анкари знайти нових партнерів цілком зрозуміле, адже її перша АЕС "Аккую", яку будує російський "Росатом", перетворилася на довгобуд. Проєкт постійно стикається із затримками, що б'є по енергетичних планах країни.

Наразі ми очікуємо, що перший реактор досягне самопідтримуваної ланцюгової реакції лише до кінця цього року,

– констатують представники "Росатома", зриваючи попередні графіки.

Тепер для нових станцій розглядають провінцію Синоп або регіон Фракія, але вже з орієнтиром на західних партнерів.

Зауважте! Водночас Канада – не єдиний претендент на будівництво АЕС. Туреччина також веде переговори з Південною Кореєю, Японією та Китаєм. Раніше Анкара підписала меморандуми про співпрацю в атомній енергетиці з Канадою та Південною Кореєю.

Нагадаємо, Росія вже кілька разів переносила терміни запуску першого енергоблока АЕС "Аккую" в Туреччині. У січні 2026 року "Росатом" знову заявив про підготовку до введення реактора в експлуатацію, хоча раніше обіцяв запустити його у 2023-му та 2025 роках. Вартість проєкту оцінюють більш ніж у 20 мільярдів доларів.