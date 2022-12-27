Буковель, Славське, Драгобрат: скільки цьогоріч коштує з'їздити на лижі

В Україні є близько 10 гірськолижних курортів у карпатських селах, де українці полюбляють відпочивати взимку. Мабуть, найпопулярнішим з них є Буковель, проте і ціни там досить високі.

Втім, є низка економніших альтернатив, де відпочити можна без удару для гаманця. У скільки обійдеться українцям з'їздити на гірськолижний курорт взимку цієї зими, підрахував 24 канал.

Цікаво Попит різко зріс: Укрзалізниця призначила додаткові потяги на Новий рік

Оренда житла

Лише у Буковелі є понад 100 готелів, ціна за ніч для двох у яких починається від 1250 гривень. Загалом же ціни доходять до 24 000 за ніч. Якщо ви хочете відпочити у Буковелі й при цьому хочете зекономити на житлі, можете орендувати садибу у сусідніх селах, наприклад, Татарові та Поляниці. До Буковеля звідти щодня їздять автобуси, якими можна дістатися підіймачів за 15 хвилин.

Орендувати комфортне житло на двох у Ясіні, де теж є гірськолижні спуски, коштуватиме від 250 гривень до 1800 гривень. Орендувати цілий будинок з п'ятьма спальнями коштує 3500 гривень. Ціни на двомісні номери у Ворохті стартують від 630 гривень, а у Славському від 800 гривень.



Резиденція в Буковелі

Прокат лиж та одягу

Орендувати лижі у Львові чи Івано-Франківську обійдеться так само як і у курортних містечках. Оренда спорядження на один день коштує близько 200 гривень. Натомість оренда одягу у Буковелі дорожча – приблизно 310 гривень на день. Тому його краще орендувати дорогою на відпочинок.

Ціни на підіймачі

Вартість одного підйому в Буковелі коштує від 105 до 135 гривень. Можна купити і абонемент на день, який обійдеться дешевше – від 975 гривень. Підйоми протягом 5 днів у Буковелі коштуватимуть від 3850 гривень. Абонемент на день у Драгобраті коштує 800 гривень, у Звеніві 600 гривень, а у Волосянці близ Славське – до 900 гривень.

Додаткові розваги

Окрім спусків на лижах, на багатьох гірськолижних курортах туристам пропонують зігрітися у гарячому чані. Вартість цього задоволення у Буковелі складає близько 1500 гривень для компанії з 4 – 5 людей за 2 години. Чан у Ворохті обійдеться приблизно в 1300 гривень за 2 години, а у Яремче – 1200 гривень.

Таким чином, з'їздити на лижі у Карпати на 5 днів буде коштувати від 7000 гривень для однієї людини без їжі, за умови, що доведеться орендувати одяг та лижі.

Нагадаємо, раніше ми рекомендували 5 безпрограшних образів на Новий рік.