Впрочем, есть ряд более экономичных альтернатив, где отдохнуть можно без удара для кошелька. Во сколько обойдется украинцам съездить на горнолыжный курорт зимой этой зимой, подсчитал 24 канал.

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Аренда жилья

Только в Буковеле более 100 отелей, цена за ночь для двух в которых начинается от 1250 гривен. В целом же цены доходят до 24 000 за ночь. Если вы хотите отдохнуть в Буковеле и при этом хотите сэкономить на жилье, можете арендовать усадьбу в соседних селах, например Татарове и Полянице. В Буковель оттуда каждый день ездят автобусы, по которым можно добраться подъемников за 15 минут.

Арендовать комфортное жилье на двоих в Ясине, где тоже есть горнолыжные спуски, будет стоить от 250 до 1800 гривен. Арендовать целый дом с пятью спальнями стоит 3500 гривен. Цены на двухместные номера в Ворохте стартуют от 630 гривен, а в Славском от 800 гривен.



Резиденция в Буковеле

Прокат лыж и одежды

Арендовать лыжи во Львове или Ивано-Франковске обойдется так же, как и в курортных городках. Аренда снаряжения на день стоит около 200 гривен. А аренда одежды в Буковеле дороже – примерно 310 гривен в день. Поэтому его лучше арендовать по дороге на отдых.

Цены на подъемнике

Стоимость одного подъема в Буковеле стоит от 105 до 135 гривен. Можно купить и абонемент в день, который обойдется дешевле – от 975 гривен. Подъемы в течение 5 дней в Буковеле будут стоить от 3850 гривен. Абонемент в день в Драгобрате стоит 800 гривен, в Звениве 600 гривен, а в Волосянке около Славского – до 900 гривен.

Дополнительные развлечения

Кроме спусков на лыжах, на многих горнолыжных курортах туристам предлагают согреться в горячем чане. Стоимость этого удовольствия в Буковеле составляет около 1500 гривен для компании из 4-5 человек за 2 часа. Чан в Ворохте обойдется примерно в 1300 гривен за 2 часа, а в Яремче – 1200 гривен.

Таким образом, съездить на лыжи в Карпаты на 5 дней будет стоить от 7000 гривен для одного человека без еды при условии, что придется арендовать одежду и лыжи.

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