Таким образом Укрзализныця заботится об украинцах. Напомним, что на сегодняшний день насчитывается 11 поездов, соединяющих Украину с Венгрией.
Обратите внимание Святой Николай отправился на прифронтовые территории поездом Укрзализныци: волшебные фото
Дополнительные поезда на Новый год
191/192 Киев – Львов
- 30.12.2022 в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове.
- Обратно с 30 декабря в 08:06 прибывает в 15:38.
229/230 Киев – Ужгород
- 29.12.2022 из Киева в 20:03 через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23.
- Обратно с 30.12.2022 в 22:21 с возвращением в столицу в 13:40.
238/237 Одесса – Ужгород
- Из Одессы 29.12.2022 в 17:00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02.
- Обратно с 30.12.2022 в 17:00 с возвращением в Одессу в 11:06.
216/215 Запорожье – Ивано-Франковск
- Отправится из Запорожья 28 и 30.12.2022 в 13:05 через Львов в 04:58-05:50 в Ивано-Франковск в 08:13.
- Обратно 29 и 31.12.2022 в 15:42 через Львов в 18:35-19:10 в Запорожье в 12:05.
255/256 Киев – Черновцы
- Отправится из Киева 28, 29, 30.12.2022 через Ивано-Франковск и Коломыю в Черновцы в 05:50.
- Обратно из Буковины 29, 30.12.2022 и 01.01.2023 в 17:38 с возвращением в столицу в 09:22.
211/212 Харьков – Львов
- Отправится из Харькова 29.12.2022 в 13:43 с прибытием во Львов в 08:27.
- Обратно - в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13.
И еще одно "бонусное" назначение для Кривбасса, где также есть резкий рост спроса на билеты:
176/175 Киев – Кривой Рог
- Отправится из Киева 30.12.2022 в 06:19 через Мироновку, станцию имени Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07.
- Обратно в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26.
Напомним, что из Украины будет курсировать за границу еще один поезд – он будет соединять Мукачево и Кошице. Этот рейс станет 13-м международным железнодорожным направлением для украинцев.