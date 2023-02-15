Держава почала продавати бурштин через платформу ProzzoroПродажі

У лютому на майданчику "Прозорро.Продажі" з'явилися перші аукціони з продажу бурштину на понад 13 мільйонів гривень. Їх організатором є державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

Наразі в системі оголошено 17 аукціонів з продажу бурштину на 27 лютого 2023 року. Стартова вартість найдешевшого складає лота 3 тисячі гривень, а найдорожчого — понад 3 мільйони гривень.

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Як відбуватимуться аукціони

Усі заплановані торги проходитимуть на підвищення ціни. Якщо лот не продасться на першому аукціоні, протягом п’яти робочих днів після його завершення, в системі зʼявиться оголошення про повторні торги.

Нагадаємо, згідно з рішення Кабміну, торги з продажу бурштину Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України відбуватимуться у системі Prozorro.Продажі.

В умовах війни ми маємо використовувати усі прозорі інструменти для наповнення державного бюджету, підтримки економіки та армії. І чесний та відкритий продаж бурштину через онлайн-аукціони — один з них. Впевнений, що державна система "ProZorro. Продажі" допоможе забезпечити ефективний продаж бурштину та відкритість і прозорість угод,

– зазначив директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболев.