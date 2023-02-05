При Міноборони утворять робочу групу з-поміж активістів-антикорупціонерів. Про це під час пресконференції сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

До теми Резніков прокоментував чутки про свою можливу відставку

Міноборони надасть можливість суспільству контролювати публічні фінанси

За словами Резнікова, громадська антикорупційна рада при Міноборони дозволить міністерству отримувати експертизу від громадськості. Міністр наголосив, що під час воєнного стану дуже важливо закривати доступ до певної інформації й при цьому надавати можливість суспільству контролювати публічні фінанси.

Він додав, що провів зустрічі з парламентськими комітетами, під час яких мовилось про оновлення законодавства. Депутати планують унормувати закупівлі у секторі безпеки та оборони таким чином, щоб була захищена важлива інформація, але щоб ці закупівлі стали більш публічними.

У Міністерстві оборони триває внутрішній аудит щодо всіх систем закупівель

Під час цієї ж пресконференції Резніков повідомив, що у Міноборони триває перевірка усіх систем закупівель.

Ми запустили внутрішній аудит, який перевіряє всі системи закупівель. Він ще працює. Думаю, що протягом тижня він має офіційно завершитися за всіма процедурами лютого. Тоді вже будуть висновки аудиту по всьому. Далі це буде покладено на стіл для ухвалення відповідних рішень,

– сказав Резніков.

Також паралельно розпочався державний аудит. Окрім того, Рахункова палата Верховної Ради готова розпочати аудит міжнародної технічної допомоги. Резніков зазначив, що проведення такої перевірки важливе і для України, і для партнерів.

На додачу, за його словами, у МОУ триває реорганізація.

На сьогодні ми реорганізували декілька підрозділів Міністерства оборони – це Головне управління майна і ресурсів, Департамент закупівель. Ця реорганізація триває. Ми замінили керівництво компаній-спецекспортерів, які були передані нам в управління для забезпечення, і продовжуємо цей трек далі,

– повідомив міністр.

Також він нагадав, що при відомстві створити Агенцію з оборонних закупівель. Вона вже працює й вже укладені перші контракти.

Щодо закупівлі тилового забезпечення міністр зазначив, що цей шлях пройдений на 80%.

Ми встигли зареєструвати агенцію, але вона ще не має кадрового наповнення, тому зараз ми перебуваємо на стадії пошуку людей, які спроможні цим займатися, щоб це були менеджери, логісти, які будуть займатися закупівлями тилового забезпечення. Можливо, навіть буде оголошено конкурс на керівника, щоб дати можливість людям, які бажають надати свою експертизу, взяти участь у цьому,

– сказав Резніков.

За його словами, наразі на складах Збройних сил України є понад 200 тисяч бронежилетів та 150 тисяч шоломів, сотні тисяч комплектів зимової і літньої форми, усього необхідного включно із взуттям. Він також підкреслиа, що практично все спорядження зараз закуповується в українських виробників, а не у закордонних, як це було на початку повномасштабного російського вторгнення.

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