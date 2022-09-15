Бюджет війни: як житимуть українці у 2023 році
Проєкт кошторису України на 2023 рік схвалено урядом. Дива не сталось – основні витрати підуть на війну. Але як завжди диявол криється в деталях
До теми Курс збалансований, а до видатків немає зауважень — експерт про проєкт бюджету-2023Важливо! На момент підготовки цієї статті проєкт бюджету ще не був зареєстрований у Верховній Раді. Тож ми взяли до уваги інформацію, опубліковану на Урядовому порталі, а також в Telegram-каналі першого заступника голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка.
Що з економікою
Номінальний ВВП – 6 399 мільярдів гривень. Це означатиме реальний ріст економіки на 4,6% відносно прогнозованих показників 2022 року.
До слова, номінальний ВВП у 2022 році прогнозують на рівні 4,68 трильйона гривень. За поточний рік економіка України обвалиться на 33,2%.
Індекс споживчих цін у 2023 році прогнозують на рівні 30% (грудень до грудня). Це стільки ж, скільки прогнозують і в поточному році (30,1%).
Отже, українцям слід готуватись до подальшого здорожчання життя, падіння купівельної спроможності і девальвації гривні. На жаль, такі закони економіки і реальність воєнного часу.
На цьому тлі радує закладене урядом на наступний рік зростання номінальної заробітної плати – з 14 025 гривень (у 2022 році) до 18 508 гривень (у 2023-му). І хоча значну частину купівельної спроможності українців з'їсть інфляція, а все-таки це краще, ніж нічого. Особливо, враховуючи прогнозований ріст безробіття – з 27,9% (у поточному році) до 28,2%.
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Щоправда, зазначає Ярослав Железняк, єдиний документ, де згадується "долар по 50" – це урядовий макропрогноз до Бюджету-2023.
І насправді, я дуже скептично ставлюсь для можливості чиновника з Мінекономіки передбачити в кінці серпня цього року, в умовах війни, курс на кінець наступного року. Інакше він/вона вже б були мільярдерами Wall Street,
– скептично зазначає народний депутат.
Що з доходами
Дохідну частину бюджету мають забезпечити:
- Податок на доходи фізосіб – 129 мільярдів гривень;
- Податок на прибуток підприємств – 132 мільярди гривень;
- Рентна плата – 120,6 мільярда гривень;
- Рента за лісові ресурси – 462 мільйони гривень;
- Рента за водокористування – 856,4 мільйона гривень;
- Рента за видобування та користування надрами – 116,8 мільярда гривень;
- Рента за радіочастоти – 2,1 мільярда гривень;
- Рента за транспортування – 320,9 мільйона гривень;
- Акцизний податок – 137,3 мільярда гривень;
- ПДВ – 596,3 мільярда гривень;
- Ввізне мито – 35,2 мільярда гривень;
- Частини чистого прибутку та дивіденди – 7,3 мільярда гривень;
- Збір з азартних ігор – 1,59 мільярда гривень;
- Доходи від кредитів – 1,9 мільярда гривень;
- Надходження від бюджетних установ – 45,5 мільярда гривень.
Що з видатками
Щомісячний дефіцит бюджету заплановано на рівні 3 мільярди доларів, або 1,29 трильйона гривень за рік. Отже, планований дефіцит держбюджету у 2023 році досягне 20% від ВВП. Дефіцит загального фонду бюджету – 17,3%, спеціального фонду – 2,7%.
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На кінець 2023 року обсяг державного боргу має скласти 6,406 трильйони гривень, або 100,1% від ВВП. Прикметно, що частка зовнішнього боргу складатиме на той час 78,7% від загальної суми державних зобов'язань. А сума, що йтиме на обслуговування державних боргів (виплата процентів), вже наближається до суми погашень безпосереднього самого боргу – 326 мільярди гривень і 414,9 мільярда, відповідно.
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Головним завданням буде профінансувати заплановані видатки.
Мінфін був досить консертвативним стосовно доходів від грантів, практично не передбачивши їх у бюджеті. Це не означає, що їх не буде – в бюджет не можна закладати те, про що поки немає домовленості.
Натомість 1,7 трильйона гривень планується залучити через запозичення, переважно із іноземних джерел (1,6 трильйона).
Трохи дивує така низька віра у внутрішній ринок – лише 90 мільярдів планується залучити від ОВДП (як гривневих, так і валютних). Це в тому числі з емісійними коштами – раніше йшла мова про більший обсяг друку грошей Нацбанком,
– зазначає Михайло Демків.
Куди ж і як витрачатимуться гроші
Наступний пріоритет державних витрат – соціальні програми. На них направлять 35% усіх видатків, що понад 800 мільярдів гривень. Ці гроші підуть на пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту.
На чиновниках планують скоротити витрати
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- Міненерго: -97% (-188,39 мільярда гривень);
- Мінекономіки: -86% (-20,86 мільярда гривень);
- Мінцифри: -86% (-3,67 мільярда гривень);
- Мінрозвитку громад та територій: -74% (-22,297 мільярда гривень);
- Мінінфраструктури: -65% (-17,311 мільярда гривень).
- Так, на 73%, або 3,595 мільярда гривень зросте фінансування діяльності Кабінету Міністрів.
- Головне управління розвідки Міноборони отримає на 41%, або 3,379 мільярда гривень більше;
- Міноборони – на 37%, або 233,555 мільярда гривень, що є найбільшим підвищенням у абсолютних цифрах серед усіх відомств;
- Мінветеранів: +13% (+789,2 мільйона) – до 6,808 мільярди гривень;
- МЗС: +5% (+261,06 мільйони) – до 6,056 мільярди гривень.