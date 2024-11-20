Рада затвердила бюджет на 2025 рік: на що спрямують кошти

Парламент ухвалив законопроєкт про Державний бюджет на 2025 рік. Верховна Рада поділилася ключовими показниками в бюджеті, що затверджені на подальший рік.

Основні показники бюджету

Вже третій рік поспіль, під час повномасштабної агресії, парламент приймає основний фінансовий документ країни до 1 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Основні показники затвердженого Державного бюджету на 2025 рік:

доходи державного бюджету – 2 327,14 мільярда гривень;

видатки державного бюджету – 3 929,06 мільярда гривень;

прожитковий мінімум на місяць (загальний) – 2 920 гривень;

мінімальна зарплата – 8 000 гривень.

Видатки на оборону

На національну безпеку та оборону в бюджеті на 2025 рік передбачено 2 224,8 млрд грн, що становить 26,3% від прогнозного ВВП, зокрема:

видатки загального фонду – 2 043,6 мільярда гривень;

видатки спеціального фонду – 151,2 мільярда гривень;

державні гарантії – до 30 мільярдів гривень.

Нагадаємо! В бюджеті на 2025 рік передбачено зниження темпів економічного зростання з 3,5% до 2,7% через очікування можливого продовження війни. Експерти зазначають, що для відновлення економіки на довоєнному рівні Україні необхідно щорічно збільшувати темпи зростання на 8% протягом наступних трьох років.