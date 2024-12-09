Польща затвердила бюджет на 2025 рік: на що країна спрямувала історичні витрати

Польський Сейм затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. На один з секторів закладено найвищі в історії країни витрати.

Що передбачає бюджет Польщі у 2025 році

Доходи складають 145 мільярдів доларів, витрати — 211 мільярд доларів, повідомляє 24 канал з посиланням на Wprost.

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Зокрема витрати на оборону — 42 мільярдів доларів або 4,7% ВВП. Ці витрати на оборону є найвищими в історії країни

Кошти на охорону здоров'я складають до 50 мільярдів доларів, а на соціальні програми, включно з індексацією пенсій, — 30 мільярдів доларів.

Крім того, проєкт бюджету на 2025 рік передбачає підвищення середньої заробітної плати на 7%. Зокрема 5% підвищення зарплат планується для працівників бюджетної сфери.

Серед отримувачів підвищень:

вчителі;

службовці;

військовослужбовці;

працівники міністерств;

центральних установ.

Процес ухвалення польського бюджету

У бюджеті зокрема закладено прогноз інфляції на рівні 5%. Особливо слід відзначити економічне зростання, яке складає 3,9%, та рекордні видатки на оборону, які становитимуть 4,7% ВВП.

Важливо! Після ухвалення бюджетного закону Сеймом документ буде передано до Сенату. Сенат має 20 днів для внесення поправок. У фіналі президент країни матиме сім днів для підписання бюджету. А це має відбутися не пізніше ніж через чотири місяці після його подання до Сейму.