Російський "гаманець" тане: обсяги бюджету агресорки різко скорочуються

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну доходи агресорки почали скорочуватися внаслідок санкцій. Найбільше постраждала нафтогазова галузь, адже федеральний бюджет Росії "годувався" роками з неї. Відтак за минулий рік загальна кількість доходів скоротилася на 12%.

Скільки російський бюджет недоотримав цьогоріч

Згідно з даними російського Мінфіну за січень – червень 2023 року обсяг доходів федерального бюджету становив 12,3 мільярда рублів, що на 12% нижче обсягу надходження за аналогічний період то

До теми У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння

Щодо нафтогазових доходів, то обсяги становлять 3,3 мільярда рублів. Вони знизилися на 47% рік до року. Це пов'язано зі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та зниженням цін та скороченням обсягів експорту природного газу.

Відповідно до даних загальний дефіцит російського бюджету цього року склав 2 мільярдів 595 рублів порівняно з минулим роком. Втім потрібно розуміти, що цифра може бути й значно вищою, адже Кремль часто приховує реальний стан справ.

Друкує гроші та покриває дефіцит

Як раніше розповіла 24 Каналу голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, зараз Росія намагається покрити шалений дефіцит федерального бюджету.

Роксолана Підласа Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Їхня Дума вже ухвалила закон, що податки збираються не від фактичної ціни продажу нафти та нафтопродуктів, а від уявної. З 1 квітня – так ніби Urals коштує 51 долар за барель, а з 1 липня – так ніби 60 доларів за барель. Тобто російські нафтогазові компанії будуть доплачувати податки з власної кишені.

Крім цього, влада агресорки хоче запровадити добровільно-примусовий збір, який стосуватиметься середнього та великого бізнесу. З росіян здиратимуть гроші для того, щоб забезпечити додаткові 300 мільярдів рублів податкових надходжень.

Чи вистачить грошей з Фонду

Кремль фактично вже друкує рубль, коли продає золото і юані з Фонду національного добробуту. А така емісія грошей – прямий шлях до інфляції та біднішання рядового росіянина.

Нагадуємо, що Фонд національного добробуту створений в Росії для подібних критичних випадків. Втім він все ж має конкретні обсяги, які можуть закінчуватися.

На думку економіста Олега Гетмана з якою він поділився з журналістами 24 Каналу, теперішніх резервів Фонду вистачить приблизно до кінця 2023 року. Ймовірно, навіть до осені. Після цього у Росії залишиться два шляхи, які вестимуть у будь-якому випадку до зубожіння:

Перший шлях. Суттєва девальвація рубля до 100 – 120 рублів за долар. Це призведе до шаленої інфляції, а населення масштабно біднішатиме.

Суттєва девальвація рубля до 100 – 120 рублів за долар. Це призведе до шаленої інфляції, а населення масштабно біднішатиме. Другий шлях. Друкуючи рубль влада Росії намагатиметься цим "гасити" дефіцит у бюджеті. Однак це у будь-якому випадку призведе до інфляції, девальвації та біднішання населення.