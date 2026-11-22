Співдоповідачі Європарламенту Зігфрід Мурешан та Карла Таварес відкинули проєкт бюджету ЄС від голови Євроради Антоніу Кошти. Депутати заявили, що скорочення коштів шкодить фінансуванню оборони й веде Євросоюз назад.

За даними пресслужби Європарламенту, європейські законодавці вважають представлений переговорний пакет неспроможним підготувати співдружність до майбутніх викликів.

Які подробиці?

Запропоновані обсяги фінансування унеможливлюють підтримку нових пріоритетів без урізання видатків на сільське господарство й програми згуртованості.

Бенефіціари бюджету ЄС не можуть платити ціну за рішення держав-членів збільшити свої національні бюджети. У міру зростання національних бюджетів держави-члени хочуть вносити менший внесок у Європу, водночас очікуючи від неї більших результатів,

– сказав Зігфрід Мурешан.

Парламентарі планують вести переговори з Єврорадою заради затвердження нового пакета власних ресурсів співдружності.

Зокрема, законодавчий орган пропонує запровадити цифровий збір з великих платформ, платіж з операцій із криптоактивами, а також відрахування з онлайн-азартних ігор і ставок.

Ризики скорочення витрат на зовнішню діяльність

Окреме занепокоєння євродепутатів викликає поглиблення кризи доступності житла та суттєве урізання фінансування міжнародних програм блоку на тлі загального загострення світової безпеки.

Скорочення видатків на зовнішню діяльність залишить Європу та її партнерів більш вразливими саме в той час, коли глобальна нестабільність зростає. Нам потрібен бюджет, який відповідатиме очікуванням громадян – разом ми можемо цього досягти, і в цьому дусі ми вітаємо крок Європейської Ради до укладення угоди щодо власних ресурсів,

– заявила Карла Таварес.

Що було відомо раніше?

Голова Європейської ради Антоніу Кошта 21 листопада представив власний проєкт бюджету Євросоюзу на 2028 – 2034 роки, який урізає загальні витрати порівняно з початковою пропозицією Єврокомісії, проте зберігає до 100 мільярдів євро фінансування для України.

Нагадаємо, раніше з категоричною вимогою радикально скоротити довгостроковий кошторис ЄС виступила влада Австрії, назвавши це ключовою умовою для отримання згоди з боку Відня.