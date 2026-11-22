По данным пресс-службы Европарламента, европейские законодатели считают, что представленный пакет переговорных предложений не способен подготовить сообщество к предстоящим вызовам.

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Каковы подробности?

Предлагаемые объемы финансирования делают невозможной поддержку новых приоритетов без сокращения расходов на сельское хозяйство и программы сплочения.

Бенефициары бюджета ЕС не могут платить цену за решение государств-членов увеличить свои национальные бюджеты. По мере роста национальных бюджетов государства-члены хотят вносить меньший вклад в Европу, в то же время ожидая от нее больших результатов– сказал Зигфрид Мурешан.

Парламентарии планируют вести переговоры с Евросоветом с целью утверждения нового пакета собственных ресурсов союза.

В частности, законодательный орган предлагает ввести цифровой сбор с больших платформ, налог на операции с криптоактивами, а также отчисления с онлайн-азартных игр и ставок.

Риски сокращения расходов на внешнюю деятельность

Особую обеспокоенность евродепутатов вызывает углубление кризиса доступности жилья и существенное сокращение финансирования международных программ блока на фоне общего обострения ситуации с мировой безопасностью.

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Сокращение расходов на внешнюю деятельность сделает Европу и ее партнеров более уязвимыми именно в то время, когда глобальная нестабильность растет. Нам нужен бюджет, который будет соответствовать ожиданиям граждан – вместе мы можем этого добиться, и в этом духе мы приветствуем шаг Европейской Рады к заключению соглашения о собственных ресурсах– заявила Карла Таварес.

Что было известно ранее?

Председатель Европейского совета Антониу Кошта 21 ноября представил собственный проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, который сокращает общие расходы по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, однако сохраняет до 100 миллиардов евро финансирования для Украины.

Напомним, ранее с категорическим требованием радикально сократить долгосрочную смету ЕС выступили власти Австрии, назвав это ключевым условием для получения согласия со стороны Вены.