Європейські політики готуються до запеклої битви за бюджет Євросоюзу. Серед іншого їм доведеться вирішити, як забезпечити Україну фінансами у 2027 році та чи вистачить політичної волі закріпити довгострокову підтримку Києва до 2034 року.

Чому європейські лідери сперечаються

Уже цього четверга, 26 листопада, лідери 27 країн Євросоюзу обговорюватимуть проєкт багаторічного бюджету на 2028 – 2034 роки. Його загальний обсяг оцінюють у майже 1,6 трильйона євро, пише Reuters.

Головна мета політиків – максимально згладити гострі кути зараз, щоб вийти на фінальну угоду вже у грудні цього року.

Поспіх виправданий, адже 2027 року низку країн ЄС очікує хвиля виборів, що може повністю призупинити будь-які фінансові домовленості.

Дипломати не приховують, що переговори будуть вкрай важкими, особливо в частині подальшої підтримки України на тлі затяжної війни.

Лідери кричатимуть, скаржитимуться, демонструватимуть готовність боротися. Їм потрібен зрив, кров на стінах, перш ніж вони зможуть дійти згоди,

– зізнався один із європейських дипломатів.

Зауважте! За планом, президент Європейської ради Антоніу Кошта має представити оновлену бюджетну пропозицію найближчими тижнями. Країни ЄС сподіваються погодити її на саміті 17 – 18 грудня.

Скільки грошей передбачають для України

У новому бюджеті ЄС Брюссель пропонує передбачити для Києва до 100 мільярдів євро. Гроші планують спрямувати передусім на оборону та підтримку державного бюджету, хоча експерти вже зараз визнають, що ця сума не покриє всіх реальних потреб.

Окремим полем битви стане фінансування України на 2027 рік, для якого ЄС планує взяти позику на 45 мільярдів євро через спільні запозичення блоку. Особливість механізму полягає в тому, що Київ має повертати кредит лише після отримання репарацій від Росії.

Ще 25 мільярдів євро для України у 2027 році мають надати партнери поза межами Євросоюзу, зокрема:

Велика Британія;

Норвегія;

Японія;

Швейцарія;

та Канада.

Таким чином, загальний обсяг підтримки може сягнути 70 мільярдів євро, що дозволить покрити дефіцит, з яким Україна зіткнеться наступного року.

Втім, не всі країни ЄС готові підтримати запропонований механізм. Проти участі у кредиті на 45 мільярдів євро виступають чотири держави:

Словаччина;

Чехія;

Угорщина;

та Болгарія.

Натомість Німеччина та кілька інших держав наполягають, що спільна участь у фінансуванні України має стати однією з умов загальної бюджетної угоди.

Тому дипломати сумніваються, що лідерам вдасться швидко домовитися.

Я не думаю, що справжні переговори розпочнуться, доки ми не опинимося під загрозою, зазвичай саме так усе відбувається, і доки не буде справді, справді жорсткого дедлайну,

– зазначив співрозмовник агентства.

Важливо! Для ухвалення семирічного бюджету потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів.

Нагадаємо, Україні необхідно залучити 70 мільярдів євро для покриття фінансових потреб у 2027 році. Як повідомляв прем'єр-міністр Сергій Корецький, із цієї суми 30 мільярдів євро потрібні, щоб закрити дефіцит державного бюджету, а ще 40 мільярдів – на оборону країни.