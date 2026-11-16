Дефіцит бюджету-2027: Корецький розповів, на яку допомогу від Європи розраховує Україна

У яких сферах економіки найбільша бюджетна діра

Коментуючи потребу України у допомозі з боку європейських партнерів, прем'єр-міністр Сергій Корецький розповів 24 Каналу про те, що загальний дефіцит бюджету України на 2027 рік становить 70 мільярдів євро. За його словами, 30 мільярдів з цієї суми потрібні саме для закриття дефіциту держбюджету.

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Водночас, за словами глави уряду, 40 мільярдів євро допомоги мають піти на закриття потреб оборонного бюджету.

Це означає, що ми вже включили в USL 45 мільярдів євро і це відома підтримка, яку отримала Україна– зазначив Корецький.

Довідка! Ukraine Support Loan (USL) – це затверджений Європейським Союзом довгостроковий кредитний інструмент підтримки України загальним обсягом до 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки.

Раніше ми повідомляли, що Європейська комісія має намір запропонувати Україні новий кредит на суму 45 мільярдів євро. Кошти планують залучити через запозичення, забезпечені спільним бюджетом Євросоюзу.