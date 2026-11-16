Дефицит бюджета на 2027 год: Корецкий рассказал, на какую помощь со стороны Европы рассчитывает Украина

В каких сферах экономики наблюдается наибольший бюджетный дефицит

Комментируя потребность Украины в помощи со стороны европейских партнеров, премьер-министр Сергей Корецкий рассказал 24 Каналу о том, что общий дефицит бюджета Украины на 2027 год составляет 70 миллиардов долларов. По его словам, 30 миллиардов из этой суммы необходимы именно для покрытия дефицита госбюджета.

Adv

В то же время, по словам главы правительства, 40 миллиардов евро помощи должны пойти на покрытие потребностей оборонного бюджета.

Это означает, что мы уже включили в USL 45 миллиардов евро, и это известная поддержка, которую получила Украина– отметил Корецкий.

Справка! Ukraine Support Loan (USL) – это утвержденный Европейским Союзом долгосрочный кредитный инструмент поддержки Украины общим объемом до 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы.

Ранее мы сообщали, что Европейская комиссия намерена предложить Украине " новый кредит на сумму 45 миллиардов евро ". Средства планируется привлечь посредством заимствований, обеспеченных общим бюджетом Евросоюза