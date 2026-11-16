ЄС готує Україні новий кредит на 45 мільярдів: хто може зірвати план

Як Європа планує перекрити фінансову діру

Європейська комісія має намір запропонувати Україні новий кредит на суму 45 мільярдів євро. Кошти планують залучити через запозичення, забезпечені спільним бюджетом Євросоюзу, пише Financial Times.

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Такий механізм уже використовували для попереднього кредитного пакета Україні на 90 мільярдів євро.

За інформацією видання, нову пропозицію мають представити державам ЄС у середу.

Зауважте! Очікується, що нова підтримка допоможе покрити близько двох третин прогнозованого дефіциту України у 2027 році, який оцінюють у 70 мільярдів євро.

Які ризики для ухвалення кредиту

Водночас для погодження нового кредиту потрібна одностайна згода всіх 27 держав Євросоюзу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Однак три країни раніше домоглися звільнення від витрат на обслуговування відсотків за попередньою позикою на 90 мільярдів євро:

Чехія;

Словаччина;

та Угорщина.

Тепер вони разом із Болгарією вже заявили, що не братимуть участі в майбутньому фінансуванні України.

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Окремою проблемою для Брюсселя є також переговори про наступний семирічний бюджет ЄС на 2028 – 2034 роки.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вимагає справедливого розподілу фінансового тягаря. Він навіть пригрозив заблокувати спільний бюджет ЄС, якщо інші країни відмовляться робити внески на підтримку Києва.

За даними трьох співрозмовників видання, питання допомоги Україні та нового бюджету ЄС фактично об'єднали в одні переговори. Однак не всі погоджуються з такою тактикою. Зокрема, проти вже виступив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Майбутнє фінансування України не може бути передумовою для ухвалення наступного бюджету ЄС– наголосив Бабіш у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін також висловив занепокоєння через поєднання цих двох переговорних процесів.

Тим часом у Брюсселі та Берліні побоюються, що забезпечити довгострокову підтримку України буде дедалі складніше через наближення виборів в Іспанії, Франції, Італії та Польщі.

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Варто знати! Лідери країн ЄС мають обговорити питання нового кредиту Україні на саміті в Брюсселі 26 – 27 листопада. Досягти домовленостей хочуть до кінця 2026 року.

Нагадаємо, попередній пакет допомоги на 90 мільярдів євро мав повністю закрити потреби Києва на поточний та наступний роки. Проте через масштабні руйнування інфраструктури російськими ракетами фінансова діра суттєво збільшилася. Через збільшення дефіциту Брюсселю доводиться шукати додаткові джерела коштів.