Задля допомоги Україні: Мерц погрожує заблокувати бюджет ЄС, – FT

Як повідомляє Financial Times, очільник німецького уряду виклав свою позицію в офіційному листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти.

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На кого тисне Берлін?

У зверненні наголошується, що наступного року дефіцит українського бюджету сягне 70 мільярдів євро. Питання закриття цієї фінансової проблеми мають вирішити на зустрічі лідерів ЄС у Дубліні.

Колективне зобов'язання всіх нас без винятку зробити справедливий внесок у покриття фінансового дефіциту України є необхідною передумовою для розв'язання цього питання та обговорення будь-яких інших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки– наголосив Мерц.

Зазначається, що Німеччина залишається найбільшим донором бюджету Євросоюзу. Водночас чотири держави, які намагаються ухилитися від спільних внесків на підтримку Києва, є чистими одержувачами виплат із фондів ЄС.

Фрідріх Мерц вирішив використати цей фінансовий важіль, аби гарантувати грошову допомогу Україні на 2027 рік і наступні бюджетні цикли.

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Досягнення консенсусу між європейськими урядами додатково ускладнюють прийдешні вибори в кількох країнах союзу, зокрема в Польщі та Італії.

Складні бюджетні компроміси в Брюсселі

Нагадаємо, лідери ЄС намагаються узгодити план фінансування України до Різдва. Тоді йшлося про виділення 45 мільярдів євро, проте Німеччина та Нідерланди наполягали на паралельному розгляді допомоги Києву разом із майбутнім бюджетом.

До слова, між урядом Фрідріха Мерца та Єврокомісією виникли суттєві суперечності щодо скорочення довгострокового бюджету на сотні мільярдів євро та збереження статусу асоційованого члена спеціально для України.