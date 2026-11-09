Фінансування України: ЄС має вирішити долю 45 мільярдів євро до Різдва

Які фінансові виклики постали в ЄС

Протягом трьох найближчих самітів, які завершаться у Брюсселі напередодні Різдва, президент Європейської ради Антоніу Кошта намагатиметься розв'язати низку складних питань, пише Rapporteur.

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Серед головних завдань:

ухвалення семирічного бюджету ЄС;

призначення нового очільника Європейського центрального банку;

та затвердження плану фінансування України на 45 мільярдів євро.

Окремо лідери планують обговорити можливість призначення представника для переговорів із Росією.

Чому гроші для України під загрозою

Одним із найскладніших завдань для Брюсселя стане узгодження наступного семирічного бюджету Євросоюзу.

Переговори можуть ускладнитися через позицію Німеччини та Нідерландів, які хочуть пов'язати домовленості щодо майбутнього бюджету з фінансуванням України.

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Річ у тім, що ЄС раніше взяв на себе зобов'язання покрити дві третини бюджетного дефіциту України на наступний рік, тобто близько 45 мільярдів євро із загальних 70 мільярдів. Однак механізм виділення цих коштів досі не узгоджений.

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Деякі держави-члени вважатимуть, що ці два питання найкраще розглядати разом, так би мовити, рухаючись паралельно– пояснив високопоставлений європейський дипломат.

Втім, не всі країни погоджуються з таким підходом. Зокрема, Фінляндія та Польща побоюються, що об'єднання двох тем лише ускладнить пошук компромісу.

Я розумію політичну логіку, але не думаю, що пов'язувати ці дві речі має великий сенс– заявив польський міністр у справах Європи Ігнацій Нємчицький.

За його словами, у такому разі Євросоюз ризикує не домовитися ані щодо бюджету, ані щодо фінансування України.

Зауважте! Європейські лідери намагаються узгодити головні рішення до завершення року не лише через складність самих питань. У багатьох країнах ЄС наближаються вибори. Політики усвідомлюють, що у 2027 році домовлятися про гроші та підтримку буде значно складніше, адже до влади можуть прийти нові сили, які гальмуватимуть фінансові ініціативи.

Нагадаємо, Євросоюз уже погодив для України кредит на 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Водночас потреби Києва не обмежуються цією сумою. Тому Брюссель шукає додаткові джерела фінансування, щоб покрити майбутній дефіцит українського бюджету.