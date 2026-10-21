Чому виникла фінансова дірка та кого просять допомогти

Європейський Союз готується переконати Канаду та Велику Британію суттєво збільшити фінансову підтримку України, щоб перекрити дефіцит у розмірі 70 мільярдів євро, який очікується наступного року. Відповідні переговори Брюссель планує провести на найвищому рівні під час самітів наприкінці жовтня та в листопаді, про що пише POLITICO.

Наразі ЄС та його країни-члени забезпечують 80% зовнішньої допомоги Києву. "Нам терміново потрібно, щоб інші партнери активізувалися", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ситуація ускладнюється тим, що підтримка з боку США залишається непередбачуваною, а витрати на оборону зростають через інтенсивні атаки Росії.

Як це вплине на фінансування України та що обіцяють партнери

Для українського бюджету ці переговори є критично важливими, адже від них залежить стабільність соціальних виплат, пенсій та фінансування армії у 2027 році. Брюссель вже виділив 90 мільярдів євро кредиту на 2026-2027 роки, що покриває лише дві третини потреб. Очікувалося, що ще 45 мільярдів євро надійдуть від інших країн, зокрема Японії, Австралії та Норвегії, проте ці кошти надходять надто повільно.

Важливо! Європейські дипломати наголошують, що це не критика Лондона чи Оттави, які залишаються надійними союзниками. Велика Британія вже виділила 25 мільярдів фунтів стерлінгів, а Канада – понад 13 мільярдів євро військової та фінансової допомоги. Проте потреби Києва зросли настільки, що старих бюджетів уже недостатньо.

Які політичні торги передували цьому кроку

Питання фінансування України стало центральним на всіх міжнародних зустрічах, включаючи нещодавні збори МВФ та Світового банку. Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс підкреслив необхідність "широкого розподілу тягаря" між усіма союзниками.

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Зверніть увагу! Водночас європейські чиновники побоюються майбутніх виборів у країнах ЄС. Наприклад, у Франції ультраправа Марін Ле Пен обіцяє припинити допомогу в разі перемоги у 2027 році, а в Італії зростає вплив проросійських політиків. Саме тому Брюссель намагається прив'язати питання допомоги Україні до ширших економічних угод з Канадою та Британією, щоб гарантувати безперебійне надходження коштів для нашої держави.

Раніше ми писали, що Європейський Союз змушений терміново шукати ще 70 мільярдів євро для фінансування військових та економічних потреб України у 2027 році. Попередній план підтримки базувався на припущенні, що бойові дії завершаться у 2026 році, проте ескалація з боку Росії зламала ці розрахунки.