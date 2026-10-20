Чому виникла потреба у додаткових коштах

Європейський Союз змушений терміново шукати ще 70 мільярдів євро для фінансування військових та економічних потреб України у 2027 році, повідомляє Euronews. Попередній план підтримки базувався на припущенні, що бойові дії завершаться у 2026 році, проте ескалація з боку Росії зламала ці розрахунки.

Європейських лідерів про масштабний дефіцит особисто попередив президент Володимир Зеленський, про що писав 24 Канал. За словами глави держави, наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. "І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас: на оборону, на зброю та на нашу стійкість", – наголосив Зеленський. Ці гроші критично необхідні для нарощування виробництва вітчизняних дронів, які ефективно знищують російську техніку та б'ють по економіці ворога.

Зверніть увагу! Наразі у Брюсселі розглядають кілька сценаріїв, проте жоден із них не є простим. Найбільш імовірний варіант – це випуск нових спільних боргових зобов'язань ЄС. Однак через глобальне зростання вартості запозичень цей крок є політично болісним для багатьох європейських країн, чиї власні борги стрімко зростають.

Інший шлях – конфіскація заморожених активів російського Центробанку, яких у Європі накопичилося на 210 мільярдів євро. Хоча Україна та низка країн активно просувають цю ідею, Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів у системі Euroclear, виступає категорично проти. Бельгійський прем'єр Барт Де Вевер побоюється катастрофічних наслідків для банківської системи своєї країни.

Хто з країн відмовляється платити

Якщо ЄС піде шляхом спільних кредитів, фінансовий тягар ляже не на всіх. Угорщина, Словаччина та Чехія вже звільнені від участі у попередній позиці на 90 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відкрито заявив, що його країна не братиме участі у новому фінансовому механізмі. Ймовірно, до цього "клубу відмовників" приєднається і Болгарія.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що у грудні минулого року лідери ЄС погодили кредит для України на 90 мільярдів євро. Ця сума мала покрити дві третини наших потреб на 2026-2027 роки, а решту мали надати інші союзники по G7. Проте через затягування війни Україні бракує фінансування, і тепер Єврокомісія має до середини листопада розробити нові механізми залучення коштів.

Важливо! Поки європейські бюрократи шукають консенсус, фінансова стабільність України залишається під загрозою. Від того, наскільки швидко ЄС знайде ці 70 мільярдів, напряму залежить здатність нашої армії стримувати ворога та виплачувати зарплати військовим у найближчі роки.