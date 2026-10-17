Про це пише Dennik.

Чому Словаччина та Угорщина не хочуть фінансувати позику Україні?

На тлі значних витрат на війну Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про нову позику на 70 мільярдів євро. Однак Словаччина та Угорщина заявили, що не долучатимуться до її фінансування.

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного року війна коштуватиме Україні 155 мільярдів євро. Він закликав лідерів держав ЄС знайти необхідні кошти для подальшої підтримки країни.

Водночас Євросоюз уже погодив позику Україні на 90 мільярдів євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026 – 2027 роках, а кошти виділяють поступово.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також висловився щодо переговорів про довгостроковий бюджет ЄС на 2028 – 2034 роки. За його словами, країни-члени поки далекі від узгодження спільної позиції, тому досягти домовленості до кінця року буде складно.

Фіцо назвав небезпечним пов'язування переговорів про майбутній бюджет Євросоюзу з фінансуванням України. Водночас Словаччина нібито готова допомагати Києву в інших напрямах.

Зокрема, словацький прем'єр назвав можливими сферами співпраці освіту, дорожню інфраструктуру та розвиток енергетичних з'єднань.

Нагадаємо, Євросоюз шукає додаткові джерела фінансування України на 2027 рік, оскільки дефіцит українського бюджету може сягнути 70 мільярдів євро. У ЄС уже пообіцяли надати Києву 45 мільярдів євро допомоги у 2027 році, однак цього може бути недостатньо.

Лідери планують доручити Європейській комісії підготувати можливі механізми подальшого фінансування. Серед варіантів розглядають використання заморожених російських активів, невикористаних коштів оборонної програми SAFE та залучення нових спільних запозичень.

Водночас ідея використання російських активів досі не має достатньої підтримки серед країн Євросоюзу. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що наразі перспективи ухвалення такого рішення залишаються невизначеними.

Очікується, що Європейська комісія підготує документ із можливими варіантами фінансування України до неформального засідання Європейської ради в Дубліні, запланованого на 13 листопада.