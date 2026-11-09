Финансирование Украины: ЕС должен решить вопрос о 45 миллиардах евро до Рождества

Какие финансовые вызовы стоят перед ЕС

В ходе трех ближайших саммитов, которые завершатся в Брюсселе накануне Рождества, президент Европейского совета Антониу Кошта будет пытаться решить ряд сложных вопросов, пишет Rapporteur.

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Среди главных задач:

утверждение семилетнего бюджета ЕС;

назначение нового главы Европейского центрального банка;

и утверждение плана финансирования Украины на 45 миллиардов евро.

Отдельно лидеры планируют обсудить возможность назначения представителя для переговоров с Россией.

Почему деньги для Украины находятся под угрозой

Одной из самых сложных задач для Брюсселя станет согласование следующего семилетнего бюджета Евросоюза.

Переговоры могут осложниться из-за позиции Германии и Нидерландов, которые хотят увязать договоренности о будущем бюджете с финансированием Украины.

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Дело в том, что ЕС ранее взял на себя обязательство покрыть две трети бюджетного дефицита Украины на следующий год, то есть около 45 миллиардов евро из общих 70 миллиардов. Однако механизм выделения этих средств до сих пор не согласован.

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Некоторые государства-члены считают, что эти два вопроса лучше всего рассматривать вместе, так сказать, двигаясь параллельно– пояснил высокопоставленный европейский дипломат.

Впрочем, не все страны согласны с таким подходом. В частности, Финляндия и Польша опасаются, что объединение двух тем только затруднит поиск компромисса.

Я понимаю политическую логику, но не думаю, что связывать эти две вещи имеет большой смысл– заявил польский министр по делам Европы Игнаций Немчицкий.

По его словам, в таком случае Евросоюз рискует не договориться ни о бюджете, ни о финансировании Украины.

Обратите внимание! Европейские лидеры пытаются согласовать основные решения до конца года не только из-за сложности самих вопросов. Во многих странах ЕС приближаются выборы. Политики осознают, что в 2027 году договариваться о деньгах и поддержке будет значительно сложнее, ведь к власти могут прийти новые силы, которые будут тормозить финансовые инициативы.

Напомним, Евросоюз уже одобрил для Украины кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. В то же время потребности Киева не ограничиваются этой суммой. Поэтому Брюссель ищет дополнительные источники финансирования, чтобы покрыть будущий дефицит украинского бюджета.