"Бережуть для України": Мерц і фон дер Ляєн посперечалися через статус в ЄС

Розбіжності загострилися після саміту в Монреалі, де голова Єврокомісії запропонувала закріпити "асоційоване членство" за Оттавою, пише Politico. За даними дипломатів, запропоноване нею формулювання повністю унеможливить застосування такого формату для Києва. Під час зустрічі послів блоку 4 листопада жодна зі сторін так і не пішла на поступки.

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Чому Берлін тримається за формулювання

Фрідріх Мерц ще у травні пропонував надати Україні статус "асоційованого члена" без права голосу на час переговорів про вступ до Євросоюзу.

Хоча цю ідею тоді категорично відкинули, а Володимир Зеленський назвав її несправедливою, уряд Німеччини досі не відмовився від концепції. Через це наполягання фон дер Ляєн використати цей термін щодо Канади німецькі посадовці сприйняли як прямий докір ініціативі свого канцлера.

Варто зазначити, що проти впровадження такого терміна для поглиблення відносин із Канадою виступили не лише німці, а й Франція та щонайменше шість інших країн Євросоюзу.

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Зростання розколу між лідерами

Конфлікт щодо термінології демонструє глибші суперечності між Мерцом і фон дер Ляєн щодо того, як саме слід керувати об'єднанням.

Берлін уже попередив, що заблокує наступний довгостроковий бюджет ЄС на майже 2 трильйони євро, якщо Єврокомісія не погодиться зменшити його на "сотні мільярдів".

Також у Німеччині не підтримали ідею президентки Єврокомісії щодо створення Європейської ради безпеки.

Натомість німецький уряд надав перевагу окремому формату співпраці з Великою Британією та Францією для обговорення чутливих питань, пов'язаних з Україною.