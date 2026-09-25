Україна може запобігти проблемам з бюджетом: Марченко оголосив умову
Україна має шанс уникнути бюджетної кризи. Це можливо, якщо Київ отримає від союзників 29,5 мільярда доларів до кінця 2026 року.
Чи може України уникнути проблем з бюджетом
Це можливо, якщо Верховна Рада проголосує за відповідні закони, про що повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Я дуже сподіваюcь, що закон про оподаткування малих посилок проголосують у другому читанні та в цілому. Без цього ми не отримаємо другий транш макрофінсовоїдопомоги від ЄС.
Україна має ухвалити зміни щодо ПЕПів (Politically exposed persons). Також важливим залишається підписання закону про оподаткування цифрових платформ – воно напряму пов’язане з ухваленням змін щодо ПЕПів.
Також Марченко розповів, що державний бюджет потребуватиме у 2027 році зовнішнього фінансування у розмірі 52,6 мільярда доларів.
- З них є підтверджені лише 20 мільярдів доларів.
- Ще 32,6 мільярда доларів мають невизначений статус.
В програмі МВФ є запевнення від ЄС про забезпечення ⅔ потреб України у зовнішньому фінансуванні, наразі ведеться робота з партнерами щодо забезпечення необхідного ресурсу,
– зазначив Сергій Марченко.
Зокрема, місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми розширеного фінансування EFF очікується у листопаді поточного року.
Раніше Марченко вже говорив про проблеми з українським бюджетом. За його словами, це найгірша ситуація з 2023 року.
Водночас Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує 27 мільярдів доларів на оборону. Йдеться, зокрема, про гроші на зброю.