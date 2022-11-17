Мільярди доларів не доходять до українського бюджету: де вони "ховаються"

Попри війну, в Україні досі наявний великий тіньовий сектор, який спробував збільшуватися з повномасштабного вторгнення. Проте завдяки завзятій боротьбі з детінізацією у 2022 році держава отримала більше податків, ніж у попередньому.

Воєнний 2022 рік приніс на 18% або на 87 мільярдів гривень більше, ніж мирний 2021 рік. Несплачені до бюджету мільярди досі ховаються на митниці, при виробництві тютюну та пального. Про це 24 каналу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Тіньовий сектор збільшився

З початком повномасштабної війни тіньовий сектор збільшився, особливо навесні. Тоді президент визначив проведення детінізації одним із найважливіших завдань для поповнення державної скарбниці. Наразі цей процес продовжується.

Власне це мародерство ухилятися від оподаткування у час війни. Ми бачили збільшення тіньового сектору навесні. Але ви подивіться, які в нас цифри виконання дохідної частини бюджету. У нас фактично рік до року ми маємо +18% надходжень за 10 місяців. За ці гроші можна купити більше танків, ніж у нас було до війни,

– розповів Данило Гетманцев

Де ховається найбільше нелегальних схем

Податок на прибуток зрозуміло і прогнозовано скорочується. За 10 місяців 2022 року держава отримала близько 83% надходжень від минулого року по податку на прибуток. А от ПДВ збільшилося на 46,7% більше за 10 місяців рік до року. Тобто, майже вполовину при падінні економіки на третину. Це підтверджує, що прибутки держави збільшились завдяки детінізації.

Якщо по горілці ми бачимо вже напевно 5 місяць поспіль підвищення рік до року відрахувань на 20% і більше, то по тютюну ми також збільшення бачимо рік до року, але не таке істотне,

– підкреслює Данило Гетманцев

Ринок тютюну

За дослідженням Kantar, близько 20 мільярдів або 22% тютюнового ринку України в тіні. В цю статистику входило велике тіньове підприємство в Жовтих Водах, яке з 2015 року насичувало український ринок нелегальним тютюном. Його обладнання нещодавно було вилучено.

Митниця

За словами Данила Гетманцева, при розмитненні може приховуватись близько 10-12 мільярдів гривень на місяць.

Нелегальне пальне

В Україні існує 12 нелегальних нафтопереробних заводи, які не сплачують податки та виготовляють небезпечну продукцію. Також є неоформлені автозаправні станції, що нелегально продають бензин.

Я думаю, ми припинимо діяльність нелегальних НПЗ якнайшвидше або змусимо сплачувати. 8 листопада проводили нараду з міністром внутрішніх справ щодо ринку палива і розробили план органів виконавчої влади щодо припинення нелегального виготовлення та торгівлі паливом, – повідомив нардеп

Як не дивно, але війна надала унікальний шанс припинити практику з ухилення від оподаткування і значно детінізувати ринок. Бо ступінь суспільної небезпеки з діяння з ухилення від оподаткування у війну значно збільшився. Наразі "звичайне" ухилення від оподаткування перетворилося на мародерство. Бо практично все, що заробляє держава, відправляється на війну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок ранкової ракетної атаки було пошкоджено газовидобувну інфраструктуру.