Найскладніший вечір для української енергетики: влада просить обмежити споживання енергії

Через ракетні удари по великій кількості електростанцій та підстанцій влада просить сьогодні ввечері мінімізувати споживання енергії. Мовиться про вечірній період з 17:00 по 23:00.

Влада просить обмежити споживання енергії

Через ракетні удари росіян по великій кількості електростанцій та підстанцій у деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (віялові відключення).

Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот

Віялові відключення – коли планово відключають електроенергію певній частині населення задля зменшення навантаження на енергосистему.

Нардеп Лещенко підкреслив, що сьогодні буде один із найскладніших вечорів для української енергетики. Тож він закликав українців сьогодні ввечері, з 17:00 по 23:00, мінімізувати використання енергоприладів. Ними варто користуватись вночі або в обідню пору дня.

Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. Вечірній пік споживання значною мірою пов’язаний зі споживанням сімей (домогосподарств).

Сьогодні ввечері та наступні кілька днів давайте зробимо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 17.00 – 23.00,

– написав Лещенко.

Енергетики вже працюють над тим, щоб забезпечити стабільну, надійну та безперебійну роботу енергосистеми.

Заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що вже відбувається оперативна селекторна нарада з Головами ОВА, Міненерго та Укренерго.

Вже є певні напрацьовування, щодо оперативного відновлення знищеної росіянами критичної інфраструктури українських міст та селищ. Погоджені першочергові кроки, щоби мінімізувати наслідки скажених рішень кремлівських диктаторів,

– поділився він.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

електрообігрівачі,

бойлери,

кухонна електроплита,

мікрохвильова піч,

пральна машина,

електрична духова шафа,

електрочайник (кавоварка),

праска,

посудомийна машина,

кондиціонер,

зарядні пристрої,

пилосос,

комп’ютер,

телевізор.