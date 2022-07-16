Україна пригрозила судом найбільшим західним банкам через російську нафту

Україна вимагає, аби найбільші західні банки припинити співпрацю з росією у нафтовій сфері. Мовиться про щонайменше 4 банки.

У листах, які Україна направила керівникам банків, вказується, що надання кредитів компаніям, що займаються постачанням російської нафти, призводить до затягування війни проти України.

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Листи з вимогою припинити співпрацю з агресором отримали щонайменше 4 банки:

JPMorgan,

HSBC,

Citigroup,

Crédit Agricole.

На мій погляд, вони скоюють воєнні злочини, тому що таким чином допомагають режиму путіну і підтримують режим,

– заявив економічний радник президента України Олег Устенко.

За його словами, Міністерство юстиції збирається подати проти банків позов до Міжнародного кримінального суду після закінчення війни. СБУ вже збирає інформацію про фінансові установи, що підтримують торгівлю російським викопним паливом.

У листах до банків також наголошується, що їм заборонять брати участь у післявоєнному відновленні України у разі продовження співпраці з Росією.

Яка ймовірність ембарго на російський газ

Невдовзі представники країн-членів Євросоюзу зберуться, щоб обговорити черговий пакет санкцій проти росії. Але не варто розраховувати, що до нього включать ембарго на газ з країни-агресорки. На цьому під час телемарафону наголосив журналіст Рікард Йозвяк.

Він додав, що українці можуть бути дещо розчарованими новим пакетом санкцій. Ба більше, він вкотре наголосив, що його радше слід назвати доповненим шостим, а не повноцінним сьомим. У ньому йтиметься про шляхи обходу санкцій росією. Також список поповниться новими іменами, на які будуть накладені обмеження.

Розглядатимуться також санкції на золото. Крім того, обговорюватимуть верхню межу цін на нафту. Але залишаються дві великі проблеми: газ і ядерна енергетика. Їх, ймовірно, не включать до санкцій.

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