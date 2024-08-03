Чому ваша пенсія зменшиться у серпні: штрафи від ПФУ

Пенсіонер зобов'язаний повідомляти ПФУ про зміну деяких даних. Зокрема, Пенсійний фонд потрібно сповіщати і про вихід на роботу.

Чому про це потрібно сповіщати ПФУ

Пенсіонер, який вирішує працювати, не може отримувати повний обсяг пенсійної виплати. Йдеться про те, що йому недоступні деякі надбавки.

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Якщо пенсіонер виходить на роботу, і не сповіщає про це ПФУ, йому нараховуються "зайві" кошти. Ці гроші потрібно буде повернути.

Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– повідомляє Пенсійний фонд.

На повідомлення ПФУ про зміни пенсіонер має 10 днів.

Повернення грошей може відбуватися декількома способами:

добровільно: громадянин самостійне повертає "зайві" кошти;

громадянин самостійне повертає "зайві" кошти; примусово: ПФУ "забирає" 20% від пенсії особи для компенсування витрат.

Особа має повідомляти ПФУ і про звільнення з роботи. Таким чином її виплати будуть збільшені