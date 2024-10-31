Хто ризикує втратити пенсію за інвалідністю цьогоріч

Особи з інвалідністю мають періодично проходити обстеження. Таким чином такі громадяни підтверджують встановлену групу.

Кому можуть скасувати інвалідність

Адвокат Ігор Ясько розповів 24 Каналу, що у певних ситуаціях під час обстеження може відбуватися скасування чи перегляд встановленої інвалідності. Йдеться про випадки виявлення певних помилок чи зловживань на момент присвоєння вказаного статусу.

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Ігор Ясько Керуючий партнер ЮК Winner Група інвалідності може бути призначена довічно у випадках захворювань, які є стабільними або невиліковними і не підлягають подальшому лікуванню чи реабілітації. Довічна інвалідність надається, коли стан здоров’я людини не змінюється та потребує постійного медичного та соціального забезпечення.

Ясько вважає що ризик втратності для таких людей є мінімальним:

громадяни з I групою;

військовослужбовці;

особи, що мають інвалідність з дитинства;

люди, які набули інвалідність внаслідок війни.

Зверніть увагу! Ясько вважає, що особливу увагу під час перевірки звертатимуть на тих осіб, які набули інвалідність з моменту початку повномасштабного вторгнення. Оскільки є велика імовірність підробки діагнозів, наприклад, щоб уникнути військової служби.

Своєю чергою адвокат Олена Воронкова у коментарі для 24 Каналу зазначила, що інвалідність може скасовуватись і з інших причин, зокрема:

зменшення ступеня захворювання;

відсутність підстав для встановлення інвалідності внаслідок набуття певного захворювання.

Олена Воронкова Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Поки що змін в порядок проходження переогляду особами, яким встановлено інвалідність не внесено. Разом з тим, відсутність законодавчих змін наразі не можна трактувати, як такі, що їх не буде взагалі надалі.

Зауважте! За словами Воронкової, однозначно сказати кого можуть позбавити інвалідності поки не можна.