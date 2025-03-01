Як стати на чергу на квартиру учаснику бойових дій

Ветерани, люди з інвалідністю через бойові дії та родини загиблих військових можуть стати на квартирний облік для отримання житла. Що для цього потрібно зробити у 2025 році, читайте далі.

Що потрібно, аби стати на чергу на квартиру

Ветерани можуть стати на квартирний облік за місцем проживання або роботи. Житло може бути надане за рішенням виконавчих органів місцевих рад (сільських, селищних, міських) за наявності вільного житлового фонду, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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Відповідно, звертатися за житлом можна до:

виконавчого комітету місцевої ради;

через ЦНАП;

адміністрацію підприємства;

організацію за місцем роботи.

Після розгляду заяви ветерану буде видана довідка про взяття на квартирний облік або надано повідомлення про відмову. Відмова може бути пов'язана з неповним пакетом документів або відсутністю потреби в покращенні житлових умов.

Які документи необхідно подати для взяття на квартирний обід Для взяття на квартирний облік необхідно подати заяву, підписану членами сім'ї, довідку з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію, копію посвідчення УБД або інвалідності внаслідок війни, копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків, а також довідку про перебування членів сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи.

Хто має право стати на квартирний облік

Право на отримання житла мають особи, які перебувають на квартирному обліку та відповідають певним критеріям. Серед них: люди з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, зокрема учасники АТО/ООС, тих, хто брав участь у бойових діях на території інших держав, а також учасники Революції Гідності.

Також право на отримання житла мають ВПО, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (АТО/ООС до 1 червня 2018 року), а також члени сім’ї загиблих або зниклих безвісти внаслідок бойових дій чи Революції Гідності, а також члени сім’ї загиблих Захисників та Захисниць України.

Цікаво! У 2024 році Кабінет Міністрів направив додаткові 400 мільйонів гривень на закупівлю житла для ветеранів.