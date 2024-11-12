МВФ попереджає: до чого насправді призведе пенсійна реформа

МВФ вимагає від українського уряду внести зміни у пенсійне законодавство України. Зокрема, відмовитись від спеціальних пенсій.

Що чекає на українських пенсіонерів

Експерт Андрій Павловський зазначив, що МВФ також вимагає, аби всі громадяни отримували пенсію за єдиними правилами та формулою, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал "I-UA.tv".

Читайте також Стан реанімації: що з енергосистемою України перед зимою

Андрій Павловський Експерт з соціальних питань Там є вимога не збільшувати пенсії протягом певного періоду. Адже в меморандумі зазначено, що таким чином хочуть зменшити тягар пенсійних витрат на держбюджет.

Павловський наголошує, що впровадження накопичувальної системи може призвести до фатальних наслідків. Адже для цього немає відповідних економічних умов. Йдеться, у тому числі про мінімальну інфляцію та зростання економіки країни.

Фахівці МВФ та Світового банку не раз писала листи нашій владі, що під час війни та економічної кризи, цю накопичувальну систему запроваджувати не можна. Адже є великі ризики, що вона перетвориться на велику пенсійну піраміду,

– наголошує експерт.

Зверніть увагу! На думку Павловського, необхідні економічні умови відсутні, зокрема, через війну.