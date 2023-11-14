На 175 мільйонів доларів менше: НБУ скоротив чистий продаж валюти
Джерело:НБУ
Минулого тижня НБУ скоротив чистий продаж валюти. Таким чином збут становив 387,8 мільйона доларів, що на 175 мільйонів доларів менше ніж на початку листопада.
Показники НБУ за минулий тиждень
Купівля валюти становила 1,26 мільйона доларів. Натомість суттєво збільшилися обсяги продажу валюти для клієнтів банків – 206,6 мільйона доларів на день, тоді як тижнем раніше було 187,3 мільйона доларів. Це показник за чотири дні (без п'ятниці).
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Також зміцнів курс гривні на міжбанку до 36,03 гривні за долар. Тобто він зріс на 0,63% або 23 копійки.Нагадаємо! НБУ з липня до 3 жовтня утримував курс на позначці 36,56 гривні за долар.
Натомість в обмінниках долар за тиждень здешевшав на 2 копійки – 37,68 гривні за долар.
Чи вплине зміна курсу у Бюджеті-2024 на готівковий ринок
Тарас Лєсовий розповів, що така зміна навряд вплине на ринок, адже скоріше є психологічним фактором.Нагадаємо! Середньорічний курс долар у бюджеті на наступний рік знизили до 40,7 гривні. Раніше очікувалося, що він буде на рівні 41,4 гривні.
Можна припустити, що ситуативно може збільшитися попит на валюту. Однак вже 3 тижні валютний ринок живе в умовах домінування пропозиції над попитом – що миттєво проявилося в зниженні курсів валют. Тобто, повторюся, "бюджетний" курс – це орієнтир, а фактичний курс залежатиме від цілої низки факторів.
До таких факторів належать:
- політика НБУ з ефективної лібералізації валютного ринку,
- економічні показники країни,
- обсяги макрофінансової допомоги,
- перебіг бойових дій та можлива заподіяна шкода від ворожих атак, що може вплинути на здатність бізнесу працювати.