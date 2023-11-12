Курс у Бюджеті-2024

Як розповідає 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, валютний прогноз будується на багатьох макроекономічних чинниках.

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Нагадуємо, середньорічний курс долар у бюджеті на наступний рік знизили до 40,7 гривні. Раніше очікувалося, що він буде на рівні 41,4 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як то зростання ВВП, скорочення дефіциту бюджету завдяки розвитку економіки (тобто збільшення внутрішніх надходжень до бюджету), валютних надходжень макрофіну, обсяги експортного виторгу тощо.

Експерт додає, що водночас курс, що закладається в бюджеті, це орієнтир, коли збігаються кілька чинників: економічних, політичних і наразі – воєнних.

Ще часто бюджетний курс вважають середньозваженим показником, який не завжди збігатиметься з фактичним курсом,

– пояснює Лєсовий.

Чи вплине зміна очікуваного середньорічного курсу на готівковий ринок

За словами Тараса Лєсового навряд чи йдеться про якийсь фактичний вплив. Радше цей вплив суто психологічний.

Можна припустити, що ситуативно може збільшитися попит на валюту. Однак вже 3 тижні валютний ринок живе в умовах домінування пропозиції над попитом – що миттєво проявилося в зниженні курсів валют. Тобто, повторюся, "бюджетний" курс – це орієнтир, а фактичний курс залежатиме від цілої низки факторів,

– каже банкір.

До факторів належать:

політика НБУ з ефективної лібералізації валютного ринку,

економічні показники країни,

обсяги макрофінансової допомоги,

перебіг бойових дій та можлива заподіяна шкода від ворожих атак, що може вплинути на здатність бізнесу працювати.

Зараз готівковий курс формується з огляду на міжбанк, на співвідношення попиту та пропозиції саме на безготівковому ринку. Крім того, наразі діє режим керованої гнучкості, що забезпечує вільне курсоутворення на міжбанку.

НБУ "втручається" на ринок, збільшуючи чи зменшуючи обсяги валютних інтервенцій, щоб відрегулювати "перекоси" між попитом і пропозицією. Однак і "свободи" на ринку стає дедалі більше, тому ринок очікує більш динамічну зміну курсів, як в бік зростання, так і в бік зменшення, але без стрибків чи падінь,

– пояснює експерт.

Відтак кінцева мета – це повернення до "плавкого" курсу та 100-відсоткова лібералізація валютного ринку.