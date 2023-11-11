Чому долар подешевшав на готівковому ринку

На думку Тараса Лєсового, пропозиція на готівковому ринку збільшилася, а готівковий курс не сильно відрізняється від міжбанківського, завдяки наступним чинникам:

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збільшення лімітів на придбання валюти населенням під обов’язкове подальше розміщення її на депозитах;

можливість кожної особи купити на міжбанку валюту в еквіваленті 50 тисяч гривень;

збільшення ліміту продажу готівкової валюти банками на суму залишків станом на 13 квітня 2022 року.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Звісно існує кілька фундаментальних факторів, що впливають на готівковий ринок. Чим ближче до кінця року, тим більш актуальним стає чинник міжнародної фінансової допомоги на 2024 рік. Вже близько місяця інформпростір "лихоманить" від досить суперечливих новин. З одного боку досі нез'ясований обсяг допомоги від США та ЄС, а з іншого – представники українського уряду все настійливіше "попереджають" суспільство про ризики, з якими може стикнутися Україна в разі скорочення міжнародної фіндопомоги.

Левова частка видатків з Бюджету-2024 року закладена з урахуванням бажаної допомоги у розмірі 41 мільярдів доларів від міжнародних партнерів. Також на валютний ринок впливає розвиток економіки (ВВП, процвітання бізнесу) та експорту.

Крім того, ситуація на фронті та можливі наслідки ворожих ракетних та БПЛА-атак, хоч і не мають прямого впливу на ринок, але все ж є досить потужною обставиною для формування економічної кон’юнктури (як працюватиме український бізнес за умов перебоїв з енергопостачанням) та суспільних настроїв,

– додав він.

НБУ, завдяки правильній монетарній політиці, закріплює гривню завдяки активному розвитку банківських депозитів при цьому утримуючи ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами на рівні 20%. Через зниження темпів інфляції ставки за гривневими вкладами у середньому лишаються високими, що збільшує прибутки клієнтів банку на 6 – 7%.

Що буде з валютою наступного тижня

Також Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, як зміниться курс валют на наступному тижні. На його думку, коливання будуть малоймовірними, але НБУ почне підготовку до поступового послаблення контролю на ринку.

НБУ може час від часу зменшувати чи збільшувати обсяг валютних інтервенцій щотижня орієнтовно на 50 – 60 мільйона доларів. Про це може свідчити уже поточне зменшення присутності регулятора на ринку також завдяки останнім змінам в нормативних документах щодо експортерів. Розширення амплітуди коливань може піти на користь міжбанку, адже курсоутворення стане більш ринковим і відповідатиме співвідношенню попиту та пропозиції,

– пояснив він.

Тож наступного тижня показники на ринку валют будуть такими:

щоденні курсові зміни на міжбанку можуть залишитися в межах 10 – 20 копійок;

різниця між курсом покупки та продажу (спред) залежатиме саме від тактики НБУ у конкретний день торгів, ймовірно, коливання будуть в діапазоні 4 – 10 копійок;

курсовий коридор на міжбанку навряд істотно зміниться;

на готівковому ринку курс цілком залежатиме від ситуації на міжбанку: спред, як і поточні курсові зміни, будуть в межах 30 – 50 копійок.

Тож наступного тижня готівковий курс долара буде 37 – 38 гривень, а євро – 39 – 41 гривень.