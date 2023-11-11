Почему доллар подешевел на наличном рынке

По мнению Тараса Лесового, предложение на наличном рынке увеличилось, а наличный курс не сильно отличается от межбанковского, благодаря следующим факторам:

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увеличение лимитов на покупку валюты населением под обязательное дальнейшее размещение ее на депозитах;

возможность каждого человека купить на межбанке валюту в эквиваленте 50 тысяч гривен;

увеличение лимита продаж наличной валюты банками на сумму остатков по состоянию на 13 апреля 2022 года.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Конечно, существует несколько фундаментальных факторов, влияющих на наличный рынок. Чем ближе к концу года, тем актуальнее становится фактор международной финансовой помощи на 2024 год. Уже около месяца информпространство "лихорадит" от достаточно противоречивых новостей. С одной стороны, до сих пор невыясненный объем помощи от США и ЕС, а с другой – представители украинского правительства все настойчивее "предупреждают" общество о рисках, с которыми может столкнуться Украина в случае сокращения международной финпомощи.

Львиная доля расходов из Бюджета-2024 заложена с учетом желаемой помощи в размере 41 миллиардов долларов от международных партнеров. Также на валютный рынок влияет развитие экономики (ВВП, процветание бизнеса) и экспорта.

Кроме того, ситуация на фронте и возможные последствия вражеских ракетных и БПЛА-атак, хотя и не имеют прямого влияния на рынок, но все же достаточно мощным обстоятельством для формирования экономической конъюнктуры (как будет работать украинский бизнес при перебоях с энергоснабжением) и общественных настроений,

– добавил он.

НБУ, благодаря правильной монетарной политике, закрепляет гривну благодаря активному развитию банковских депозитов, при этом удерживая ставки по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 20%. Из-за снижения темпов инфляции ставки по гривневым вкладам в среднем остаются высокими, что увеличивает прибыль клиентов банка на 6 – 7%.

Что будет с валютой на следующей неделе

Также Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, как изменится курс валют на следующей неделе. По его мнению, колебания будут маловероятны, но НБУ начнет подготовку к постепенному ослаблению контроля на рынке.

НБУ может время от времени уменьшать или увеличивать объем валютных интервенций еженедельно ориентировочно на 50 – 60 миллионов долларов. Об этом может свидетельствовать уже текущее уменьшение присутствия регулятора на рынке также благодаря последним изменениям в нормативных документах экспортеров. Расширение амплитуды колебаний может пойти на пользу межбанку, ведь курсообразование станет более рыночным и будет соответствовать соотношению спроса и предложения.

– объяснил он.

Поэтому на следующей неделе показатели на рынке валют будут следующими.

ежедневные курсовые изменения в межбанке могут остаться в пределах 10 – 20 копеек;

разница между курсом покупки и продажи (спред) будет зависеть именно от тактики НБУ в конкретный день торгов; вероятно, колебания будут в диапазоне 4 – 10 копеек;

курсовой коридор на межбанке вряд ли существенно изменится;

на наличном рынке курс будет полностью зависеть от ситуации на межбанке: спред, как и текущие курсовые изменения, будут в пределах 30 – 50 копеек.

На следующей неделе наличный курс доллара будет 37 – 38 гривен, а евро – 39 – 41 гривен.