Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,25 гривны (+5 копеек против 9 ноября), а продажа – 37,72 гривны (+2 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится за 39,9 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем по 40,45 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,13 гривны (-27 копеек), а продажа – 37,8 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-27 копеек), а продажа – (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,71 гривны (-24 копеек), а продажа – 40,45 гривны (+4 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,6 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,7 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают за 40,15 гривны (+5 копеек), а продают по 40,35 гривны (+5 копеек).

Каким будет курс доллара

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что НБУ может прибегнуть к постепенному ослаблению "пределов допустимых колебаний".

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Об этом может свидетельствовать уже текущее уменьшение присутствия регулятора на рынке также благодаря последним изменениям в нормативных документах экспортеров. Расширение амплитуды колебаний может пойти на пользу межбанку, ведь курсообразование станет более рыночным и будет соответствовать спросу и предложению.

Он отметил, что систематическое "гашение" спроса со стороны регулятора может уйти в прошлое. Кроме того, Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе наличный курс доллара останется в границах 37 – 38 гривен, а евро – 39 – 41 гривен.

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