Курс валют в банках

По состоянию на утро 9 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,2 гривны (-5 копеек против 8 ноября), а продажа – 37,7 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,7 гривны (-20 копеек), а продажа – в среднем за 40,4 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара по состоянию на 8 ноября в среднем на уровне 37,36 гривны (+17 копеек), а продажа – 37,75 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(+17 копеек), а продажа – (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется 9 ноября на уровне: покупка – 40 гривен (+25 копеек), а продажа – 40,45 гривны (+16 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,55 гривны (+8 копеек), а продажа – 37,65 гривны (+5 копеек).

(+8 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают за 40,1 гривны (+5 копеек), а продают за 40,3 гривны (+5 копеек).

Какая сейчас ситуация на валютном рынке

По словам Андрея Шевчишина, финансового аналитика, с которыми он поделился с 24 Каналом, между наличным рынком и межбанком есть перетоки. Соответственно, если курс на межбанке падает, то доллар начинает в определенный момент дешеветь и на наличном рынке.

И это сейчас именно такая ситуация, когда мы наблюдаем существенное снижение цены доллара на наличных,

– говорит он.

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