Курс валют у банках

Станом на ранок 9 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,2 гривні (-5 копійок проти 8 листопада), а продаж – 37,7 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,7 гривні (-20 копійок), а продаж – в середньому за 40,4 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара, станом на 8 листопада, в середньому на рівні 37,36 гривні (+17 копійок), а продаж – 37,75 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(+17 копійок), а продаж – (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається 9 листопада на рівні: купівля – 40 гривень (+25 копійок), а продаж – 40,45 гривні (+16 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,55 гривні (+8 копійок), а продаж – 37,65 гривні (+5 копійок).

(+8 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 40,1 гривні (+5 копійок), а продають за 40,3 гривні (+5 копійок).

Яка зараз ситуація на валютному ринку

За словами Андрія Шевчишина, фінансового аналітика, з якими він поділився з 24 Каналом, між готівковим ринком та міжбанком є перетоки. Відповідно до цього, якщо курс на міжбанку падає, то долар починає у певний момент дешевшати й на готівковому ринку.

І це зараз саме така ситуація, коли ми спостерігаємо суттєве зниження ціни долара на готівці,

– каже він.

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