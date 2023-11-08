Яким офіційний курс 8 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 8 листопада становив 36,03 гривні за долар. Якщо порівнювати з минулою добою, то офіційний долар опустився всього на 1 копійку.

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Щодо євро, то офіційний курс становить 38,48 гривні. Вартість суттєво подешевшала – на 24 копійки. Хоча до цього часу валюта трималася вищого показника.

Яким буде офіційний курс долара та євро 9 листопада:

Долар – 36,04 гривні,

Євро – 38,45 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 8 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,25 гривні, а продаж – 37,75 гривні.

купівля становить 37,25 гривні, а продаж – 37,75 гривні. В обмінниках : купівля – на рівні 37,3 гривні, а продаж – 37,65 гривні.

: купівля – на рівні 37,3 гривні, а продаж – 37,65 гривні. На чорному ринку: купівля – 37,47 гривні, а продаж – 37,6 гривні.

Чому курс долара продовжує падати, а гривня міцніти

У коментарі 24 Каналу економіст Ярослав Жаліло пояснив, що зниження курс гривні варто було робити, коли курс був фіксований.

Нагадуємо, що на початку жовтня Нацбанк перейшов до керованого гнучкого курсоутворення.

Такі дії повпливали на ситуацію з курсом на сьогодні. За словами Жаліло, коливання курсу можуть бути різними: як зростати, так і падати.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Нацбанк пішов на це для того, щоб трішки впровадити ринкові механізми курсоутворення. Плюс, для того, щоб зменшити потреби витрачання золотовалютних резервів на згладжування коливань.

Втім зараз знизити курс гривні, щоб подолати бюджетні диспропорції (офіційний курс в бюджеті на 2024 рік закладений на рівні 40,7 гривні), буде важко:

Для цього потрібні додаткові зусилля, як-от значні гривневі інтервенції, а це, своєю чергою, може провокувати інфляцію в країні.

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