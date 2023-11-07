Яким є офіційний курс 7 листопада
За даними Нацбанку, офіційний курс 7 листопада становив 36,04 гривні за долар. За минулу добу офіційний долар опустився ще на 13 копійок.
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Щодо євро, то офіційний курс становить 38,72 гривні. Вартість за вчора не змінилася, втім завтра європейська валюта може опуститися в ціні.
Яким буде офіційний курс долара та євро 8 листопада:
- Долар – 36,03 гривні,
- Євро – 38,48 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 7 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 37,3 гривні, а продаж – 37,82 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,35 гривні, а продаж – 37,75 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 37,55 гривні, а продаж – 37,67 гривні.
Прогнози щодо готівкового долара
Банкірка Анна Золотько, передає 24 Канал, повідомила, що на готівковому ринку гривня теж міцніє. Відтак минулого тижня курс гривні виріс на 10 – 15 копійок.
У безготівковому сегменті попри ситуативне зростання попиту з боку населення, загалом обсяг пропозиції іноземної валюти збільшився. Відтак об'єм інтервенцій НБУ у порівнянні із минулим тижнем скоротився на 113 мільйонів доларів, тобто склав 563 мільйони доларів.
За прогнозами Золотько, курс протягом тижня буде на рівні 37,5 – 37,9 гривні за долар.