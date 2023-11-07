Каков официальный курс 7 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 7 ноября составлял 36,04 гривны за доллар. За прошедшие сутки официальный доллар опустился еще на 13 копеек.

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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,72 гривны. Стоимость за вчера не изменилась, однако завтра европейская валюта может опуститься в цене.

Каким будет официальный курс доллара и евро 8 ноября:

Доллар – 36,03 гривны,

Евро – 38,48 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,3 гривны, а продажа – 37,82 гривны.

покупка составляет 37,3 гривны, а продажа – 37,82 гривны. В обменниках : покупка – на уровне 37,35 гривны, а продажа – 37,75 гривны.

: покупка – на уровне 37,35 гривны, а продажа – 37,75 гривны. На черном рынке: покупка – 37,55 гривны, а продажа – 37,67 гривны.

Прогнозы по наличному доллару

Банкирша Анна Золотько, передает 24 Канал, сообщила, что на наличном рынке гривна тоже крепнет. Следовательно, на прошлой неделе курс гривны вырос на 10–15 копеек.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В безналичном сегменте, несмотря на ситуативный рост спроса со стороны населения, в целом объем предложения иностранной валюты увеличился. Следовательно, объем интервенций НБУ по сравнению с прошлой неделей сократился на 113 миллионов долларов, то есть составил 563 миллиона долларов.

По прогнозам Золотько, курс в течение недели будет на уровне 37,5 – 37,9 гривны за доллар.

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