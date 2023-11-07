Что влияет на укрепление нацвалюты
Во время разговора с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило рассказал, что среди факторов, способствующих укреплению гривни, есть мощный приток валюты в рамках международной финансовой помощи, осеннее оживление экспорта, цикличность на валютном рынке и аграрный бизнес.
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Кроме того, Нацбанк перешел к управляемому гибкому курсообразованию. Это тоже повлияло на нынешнюю ситуацию с курсом.
Колебания курса могут быть разными, как расти, так и падать. Нацбанк пошел на это для того, чтобы немного внедрить рыночные механизмы курсообразования. Плюс, для того чтобы уменьшить потребности расходования золотовалютных резервов на сглаживание колебаний.
Почему НБУ не идет на снижение курса гривны
По словам Жалило, была вероятность, что НБУ согласится на то, чтобы постепенно снижать курс гривны по отношению к доллару. Это для того, чтобы преодолеть бюджетные диспропорции.
Однако эксперт заявляет, что снижение курса гривны было бы разумнее делать тогда, когда курс был фиксирован.
- Для того чтобы снизить курс гривни сейчас нужны дополнительные усилия, например значительные гривневые интервенции.
- А это, в свою очередь, может провоцировать инфляцию в стране.