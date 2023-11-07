Что влияет на укрепление нацвалюты

Во время разговора с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило рассказал, что среди факторов, способствующих укреплению гривни, есть мощный приток валюты в рамках международной финансовой помощи, осеннее оживление экспорта, цикличность на валютном рынке и аграрный бизнес.

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Кроме того, Нацбанк перешел к управляемому гибкому курсообразованию. Это тоже повлияло на нынешнюю ситуацию с курсом.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Колебания курса могут быть разными, как расти, так и падать. Нацбанк пошел на это для того, чтобы немного внедрить рыночные механизмы курсообразования. Плюс, для того чтобы уменьшить потребности расходования золотовалютных резервов на сглаживание колебаний.

Почему НБУ не идет на снижение курса гривны

По словам Жалило, была вероятность, что НБУ согласится на то, чтобы постепенно снижать курс гривны по отношению к доллару. Это для того, чтобы преодолеть бюджетные диспропорции.

Обратите внимание! Речь идет о том, что в бюджете на 2023 год официальный курс доллара составил 42,2 гривны, впрочем, он фактически составлял в течение года 36,5 гривны. Это вызывало беспокойство, ведь Украина в таком случае недополучала средства.

Однако эксперт заявляет, что снижение курса гривны было бы разумнее делать тогда, когда курс был фиксирован.