Що впливає на зміцнення нацвалюти

Під час розмови з 24 Каналом економіст Ярослав Жаліло розповів, що серед чинників, які сприяють укріпленню гривні є потужний приплив валюти в рамках міжнародної фінансової допомоги, осіннє пожвавлення експорту, циклічність на валютному ринку та аграрний бізнес.

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Крім того, Нацбанк перейшов до керованого гнучкого курсоутворення. Це теж повпливало на теперішню ситуацію з курсом.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Коливання курсу можуть бути різними, як зростати, так і падати. Нацбанк пішов на це для того, щоб трішки впровадити ринкові механізми курсоутворення. Плюс, для того, щоб зменшити потреби витрачання золотовалютних резервів на згладжування коливань.

Чому НБУ не йде на зниження курс гривні

За словами Жаліло, була ймовірність, що НБУ погодиться на те, щоб поступово знижувати курс гривні щодо долара. Це для того, щоб подолати бюджетні диспропорцій.

Зверніть увагу! Йдеться про те, що у бюджеті на 2023 рік офіційний курс долара становив 42,2 гривні, втім він фактично становив впродовж року 36,5 гривні. Це викликало занепокоєння, адже Україна у такому випадку недоотримувала кошти.

Однак експерт заявляє, що зниження курс гривні було б розумніше робити тоді, коли курс був фіксований.