Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,25 гривны (-5 копеек против 7 ноября), а продажа – 37,75 гривны (-7 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,9 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 40,5 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,3 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,65 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(+3 копейки), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,85 гривны (+9 копеек), а продажа – 40,29 гривны (Бе перемен).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,47 гривны (-8 копеек), а продажа – 37,6 гривны (-7 копеек).

(-8 копеек), а продажа – (-7 копеек). Евро покупают за 40,05 гривны (-10 копеек), а продают за 40,25 гривны (-10 копеек).

Доллар в 2023 году: как менялась валюта

С начала 2023 года доллар на наличном рынке подешевел. В то же время в июле, августе и сентябре курс валюты начал расти. Следовательно, в сентябре была зафиксирована самая высокая стоимость за год – 38,6 гривны за доллар.

В начале октября Нацбанк Украины ввел режим управляемого гибкого курсообразования. И хотя это не влияет на наличный курс напрямую, часть валюты может перемещаться между двумя сегментами.

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