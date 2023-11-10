Курс валют у банках

Станом на ранок 10 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,25 гривні (+5 копійок проти 9 листопада), а продаж – 37,72 гривні (+2 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 39,9 гривні (+20 копійок), а продаж – в середньому за 40,45 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,13 гривні (-27 копійок), а продаж – 37,8 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-27 копійок), а продаж – (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,71 гривні (-24 копійок), а продаж – 40,45 гривні (+4 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,6 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,7 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 40,15 гривні (+5 копійок), а продають за 40,35 гривні (+5 копійок).

Яким буде курс долар

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що НБУ може вдатися до поступового послаблення "меж допустимих коливань".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Про це може свідчити уже поточне зменшення присутності регулятора на ринку також завдяки останнім змінам в нормативних документах щодо експортерів. Розширення амплітуди коливань може піти на користь міжбанку, адже курсоутворення стане більш ринковим і відповідатиме співвідношенню попиту та пропозиції.

Тож він зауважив, що систематичне "гасіння" попиту з боку регулятора може піти в минуле. Крім того, Лєсовий прогнозує, що наступного тижня готівковий курс долара залишиться в кордонах 37 – 38 гривень, а євро – 39 – 41 гривень.

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