Яким офіційний курс 9 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 9 листопада становив 36,04 гривні за долар. Якщо порівнювати з минулою добою, то офіційний долар зріс лише на 1 копійку.

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Щодо євро, то офіційний курс становить 38,45 гривні. Ціна впала на 3 копійки порівняно з минулим днем.

Яким буде офіційний курс долара та євро 10 листопада:

Долар – 36,03 гривні,

Євро – 38,52 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 9 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,2 гривні, а продаж – 37,7 гривні.

купівля становить 37,2 гривні, а продаж – 37,7 гривні. В обмінниках : купівля – на рівні 37,36 гривні, а продаж – 37,75 гривні.

: купівля – на рівні 37,36 гривні, а продаж – 37,75 гривні. На чорному ринку: купівля – 37,55 гривні, а продаж – 37,65 гривні.

Яким буде долар наступного тижня

За словами банкіра Тараса Лєсового з якими він поділився з 24 Каналом, валютний ринок може бути без змін, втім НБУ може почати тенденцію до поступового послаблення "меж допустимих коливань".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ НБУ може вдатися до поступового послаблення "меж допустимих коливань", час від часу зменшуючи чи збільшуючи обсяг валютних інтервенцій щотижня орієнтовно на 50 – 60 мільйона доларів. Про це може свідчити уже поточне зменшення присутності регулятора на ринку також завдяки останнім змінам в нормативних документах щодо експортерів. Розширення амплітуди коливань може піти на користь міжбанку, адже курсоутворення стане більш ринковим і відповідатиме співвідношенню попиту та пропозиції.

За прогнозами банкіра курс долара може бути в кордонах 37 – 38 гривень, а євро – 39 – 41 гривень.

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