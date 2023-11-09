Что будет с курсом

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что изменения на валютном рынке на следующей неделе будут маловероятны Однако НБУ может начать тенденцию к постепенному ослаблению "пределов допустимых колебаний".

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА НБУ может прибегнуть к постепенному ослаблению "пределов допустимых колебаний", время от времени уменьшая или увеличивая объем валютных интервенций еженедельно ориентировочно на 50 – 60 миллионов долларов. Об этом может свидетельствовать уже текущее уменьшение присутствия регулятора на рынке также благодаря последним изменениям в нормативных документах экспортеров. Расширение амплитуды колебаний может пойти на пользу межбанку, ведь курсообразование станет более рыночным и будет соответствовать спросу и предложению.

Он отметил, что систематическое "гашение" спроса со стороны регулятора может уйти в прошлое. Он добавил, что на следующей неделе на рынке валют будут наблюдаться следующие явления:

ежедневные курсовые изменения в межбанке могут остаться в пределах 10 – 20 копеек;

разница между курсом покупки и продажи (спред) будет зависеть именно от тактики НБУ в конкретный день торгов; вероятно, колебания будут в диапазоне 4 – 10 копеек;

курсовой коридор на межбанке вряд ли существенно изменится;

на наличном рынке курс будет полностью зависеть от ситуации на межбанке: спред, как и текущие курсовые изменения, будут в пределах 30 – 50 копеек.

По мнению Лесового, на следующей неделе наличный курс доллара останется в границах 37 – 38 гривен, а евро – 39 – 41 гривен.

Что будет влиять на курсообразование

Начальник департамента казначейства считает, что на курс валют будет сильно влиять объем и уровень международной финансовой поддержки Украины в 2024 году. Почти 50% всех поступлений в бюджет – это международная финпомощь.

Очевидно, это очень весомая составляющая экономической стабильности страны, от которой будет зависеть прочность гривны, а значит, ситуация на валютном рынке. Думаю, что сейчас следует отвергнуть все противоречивые утверждения, поступающие отовсюду (в том числе из США). Главная задача для правительства страны – найти возможность получить дополнительное финансирование на 2024 год в размере 43 миллиарда долларов,

– объяснил Лесовой.

Также неизменными факторами, влияющими на рынок валют, остаются: