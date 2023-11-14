Показники НБУ за минулий тиждень
Купівля валюти становила 1,26 мільйона доларів. Натомість суттєво збільшилися обсяги продажу валюти для клієнтів банків – 206,6 мільйона доларів на день, тоді як тижнем раніше було 187,3 мільйона доларів. Це показник за чотири дні (без п'ятниці).
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Також зміцнів курс гривні на міжбанку до 36,03 гривні за долар. Тобто він зріс на 0,63% або 23 копійки.
Натомість в обмінниках долар за тиждень здешевшав на 2 копійки – 37,68 гривні за долар.
Чи вплине зміна курсу у Бюджеті-2024 на готівковий ринок
Тарас Лєсовий розповів, що така зміна навряд вплине на ринок, адже скоріше є психологічним фактором.
Можна припустити, що ситуативно може збільшитися попит на валюту. Однак вже 3 тижні валютний ринок живе в умовах домінування пропозиції над попитом – що миттєво проявилося в зниженні курсів валют. Тобто, повторюся, "бюджетний" курс – це орієнтир, а фактичний курс залежатиме від цілої низки факторів.
До таких факторів належать:
- політика НБУ з ефективної лібералізації валютного ринку,
- економічні показники країни,
- обсяги макрофінансової допомоги,
- перебіг бойових дій та можлива заподіяна шкода від ворожих атак, що може вплинути на здатність бізнесу працювати.