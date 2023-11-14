Показники НБУ за минулий тиждень

Купівля валюти становила 1,26 мільйона доларів. Натомість суттєво збільшилися обсяги продажу валюти для клієнтів банків – 206,6 мільйона доларів на день, тоді як тижнем раніше було 187,3 мільйона доларів. Це показник за чотири дні (без п'ятниці).

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Також зміцнів курс гривні на міжбанку до 36,03 гривні за долар. Тобто він зріс на 0,63% або 23 копійки.

Нагадаємо! НБУ з липня до 3 жовтня утримував курс на позначці 36,56 гривні за долар.

Натомість в обмінниках долар за тиждень здешевшав на 2 копійки – 37,68 гривні за долар.

Чи вплине зміна курсу у Бюджеті-2024 на готівковий ринок

Тарас Лєсовий розповів, що така зміна навряд вплине на ринок, адже скоріше є психологічним фактором.

Нагадаємо! Середньорічний курс долар у бюджеті на наступний рік знизили до 40,7 гривні. Раніше очікувалося, що він буде на рівні 41,4 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна припустити, що ситуативно може збільшитися попит на валюту. Однак вже 3 тижні валютний ринок живе в умовах домінування пропозиції над попитом – що миттєво проявилося в зниженні курсів валют. Тобто, повторюся, "бюджетний" курс – це орієнтир, а фактичний курс залежатиме від цілої низки факторів.

До таких факторів належать: