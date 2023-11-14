Показатели НБУ за прошлую неделю

Покупка валюты составила 1,26 миллиона долларов. В то же время существенно увеличились объемы продаж валюты для клиентов банков – 206,6 миллиона долларов в день, тогда как неделей ранее было 187,3 миллиона долларов. Это показатель за четыре дня (без пятницы).

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Также окреп курс гривны на межбанке до 36,03 гривны за доллар. То есть он вырос на 0,63% или 23 копейки.

Напомним! НБУ с июля по 3 октября удерживал курс на отметке 36,56 гривны за доллар.

В обменниках же доллар за неделю подешевел на 2 копейки – 37,68 гривны за доллар.

Повлияет ли изменение курса в Бюджете-2024 на наличный рынок

Тарас Лесовой рассказал, такое изменение вряд ли повлияет на рынок, ведь скорее является психологическим фактором.

Напомним! Среднегодовой курс доллара в бюджете на следующий год снизили до 40,7 гривны. Раньше ожидалось, что он будет на уровне 41,4 гривны.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно предположить, что ситуативно может увеличиться спрос на валюту. Однако уже три недели валютный рынок живет в условиях доминирования предложения над спросом – что мгновенно проявилось в снижении курсов валют. То есть, повторюсь, "бюджетный" курс – это ориентир, а фактический курс будет зависеть от целого ряда факторов.

К таким факторам относятся: